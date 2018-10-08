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В честь 55-летия ЕВРАЗ ЗСМК на предприятии отлили новую скульптуру

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Коксохимическое производство ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшее коксохимическое предприятие России — отметило 55-летний юбилей. В честь этого события на комбинате установили скульптуру коксохимика. Статую отлили в литейном цехе комбината, вес ее — порядка 10 тонн, высота вместе с барельефом — 6 метров.



Как сообщает пресс-служба предприятия, ежегодно коксохимпроизводство ЕВРАЗ ЗСМК производит более 3,5 млн тонн кокса, обеспечивая металлургическим сырьем доменное производство комбината. Также выпускает востребованную рынком химическую продукцию, получаемую в процессе коксования угольной шихты и очистки коксового газа, — каменноугольную смолу, каменноугольный пек, бензол, сульфат аммония, толуол, нафталин.



Коксохимпроизводство ЕВРАЗ ЗСМК постоянно модернизируется. Здесь внедрена передовая технология керамической наплавки при ремонтах коксовых батарей. Освоена отгрузка каменноугольной смолы в новый вид подвижного состава — танк-контейнер, в соответствии с требованиями РЖД по транспортировке каменноугольных масел.



Внедряются и современные природоохранные технологии. Цех химулавливания и производства коксохимической продукции оснащен гидравлическими дыхательными клапанами, которые улавливают порядка 90% вредных компонентов от данных источников. Аспирационные системы углеподготовительного и углеобогатительного цехов переведены на осветленную воду, что позволяет снижать выбросы сточных вод. В настоящее время разработан проект по внедрению технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре. Это позволит сократить выбросы специфических загрязняющих веществ коксохимпроизводства в атмосферу еще на 80%. Завершение проекта запланировано на 2022 год.



Коксохимическое производство, основанное 1 октября 1963 года, стало первым из введенных в действие производств Западно-Сибирского металлургического комбината. Именно здесь была получена первая в истории предприятия товарная продукция — кокс. Сегодня в состав коксохимического производства ЕВРАЗ ЗСМК входят углеподготовительный, углеобогатительный и коксовый цеха, цех химического улавливания и производства коксохимической продукции, отдел испытаний, анализа и технического контроля продукции, специализированные участки по ремонту механического и энергетического оборудования.



За 55 лет работы коксохимики ЕВРАЗа выдали почти 200 млн тонн кокса и более 260 млн тонн угольного концентрата.

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