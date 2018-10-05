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Работа в туристической индустрии может подарить свободу и благосостояние
5 октябрь 2018 (17:55)
Страсть к путешествиям у людей была всегда, а в ХХI веке она стала почти всеобщей. Туризм всех видов развивается сегодня семимильными шагами. И если у одних он ассоциируется с яркими впечатлениями, у других — с приличным заработком. То и другое взаимосвязано: клиенты готовы заплатить тому, кто позаботится об их отдыхе. Неслучайно в туристических фирмах всегда есть нужда в толковых менеджерах, специалистах по продаже авиабилетов и других сотрудниках. Соискателям, мечтающим об интересной работе и карьерном росте, есть смысл присмотреться к таким вакансиям.
Как и любая сфера бизнеса, туризм специфичен, уточняют эксперты jobsora.com. Хотя с ходу понять его нюансы трудно, чем быстрее это удастся, тем лучше. Большое внимание здесь уделено психологическому фактору. Обычно, объявляя вакансию, работодатель сразу выдвигает требования к кандидату. Причем приоритет отдается не высшему образованию, а высокой коммуникабельности и оптимизму. Понятно, что оба качества должны сочетаться с ответственностью; но далеко не все ответственные люди способны работать с клиентом.
Фотография предоставлена агентством «ДримТрейд»
Работа в сфере туризма — это, скорее, не профессия, а состояние души. Такую работу нужно не только умело выполнять, но и любить. Здесь сложно говорить о нормировании рабочего дня, так же, как и убедить клиента не звонить поздно вечером. Задача менеджера — организовать поездку туриста лучшим образом. Для этого нужно выбрать маршрут, заказать билеты, забронировать отель, а во многих случаях и решить вопрос с визой. Даже если менеджер не занимается лично всеми этими проблемами, он обязан проконтролировать их выполнение. Неудивительно, что работать в таком режиме может лишь стрессоустойчивая личность.
Больших успехов в туристической индустрии могут достигать и новички. Однако серьезные компании все же сотрудников с опытом. Даже непродолжительный стаж позволяет лучше ориентироваться в конъюнктуре рынка. И если таковой имеется, это обязательно нужно указывать в резюме. При очном собеседовании с работодателем (рекрутером) можно будет уточнить условия работы. Что касается зарплаты, обычно менеджеру полагается фиксированная ставка плюс проценты от заключенных сделок.
Наибольший доход приносит «сезон отпусков». Однако и в зимние месяцы некоторые компании успешно продают туры. Станут ли обращаться клиенты в данную фирму, во многом определяют ее менеджеры. Они вносят вклад не только в имидж бренда, но и объем получаемой им прибыли.
Как и любая сфера бизнеса, туризм специфичен, уточняют эксперты jobsora.com. Хотя с ходу понять его нюансы трудно, чем быстрее это удастся, тем лучше. Большое внимание здесь уделено психологическому фактору. Обычно, объявляя вакансию, работодатель сразу выдвигает требования к кандидату. Причем приоритет отдается не высшему образованию, а высокой коммуникабельности и оптимизму. Понятно, что оба качества должны сочетаться с ответственностью; но далеко не все ответственные люди способны работать с клиентом.
Фотография предоставлена агентством «ДримТрейд»
Работа в сфере туризма — это, скорее, не профессия, а состояние души. Такую работу нужно не только умело выполнять, но и любить. Здесь сложно говорить о нормировании рабочего дня, так же, как и убедить клиента не звонить поздно вечером. Задача менеджера — организовать поездку туриста лучшим образом. Для этого нужно выбрать маршрут, заказать билеты, забронировать отель, а во многих случаях и решить вопрос с визой. Даже если менеджер не занимается лично всеми этими проблемами, он обязан проконтролировать их выполнение. Неудивительно, что работать в таком режиме может лишь стрессоустойчивая личность.
Больших успехов в туристической индустрии могут достигать и новички. Однако серьезные компании все же сотрудников с опытом. Даже непродолжительный стаж позволяет лучше ориентироваться в конъюнктуре рынка. И если таковой имеется, это обязательно нужно указывать в резюме. При очном собеседовании с работодателем (рекрутером) можно будет уточнить условия работы. Что касается зарплаты, обычно менеджеру полагается фиксированная ставка плюс проценты от заключенных сделок.
Наибольший доход приносит «сезон отпусков». Однако и в зимние месяцы некоторые компании успешно продают туры. Станут ли обращаться клиенты в данную фирму, во многом определяют ее менеджеры. Они вносят вклад не только в имидж бренда, но и объем получаемой им прибыли.
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