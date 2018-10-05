Новости дня
«Уральские авиалинии» предлагают в октябре авиабилеты по специальным ценам
5 октябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает клиентам приобрести с 6 октября 2018 года билеты по специальным ценам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Спецпредложение действительно на рейсы со стыковкой в Москве: из Барнаула, Омска, Новосибирска, Читы, Томска в Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Калининград и Минеральные Воды. Акция продолжится с 6 по 15 октября.
Кроме того, только 6 и 7 октября 2018 действуют выгодные цены на направлениях: Чита — Москва — от 10 тыс. руб., Барнаул — Москва — от 7 тыс. руб., Новосибирск — Москва — от 5 тыс. руб. на вылеты с 1 ноября 2018 года.
Цены указаны в одну строну, включая все сборы.
Выбрать свое направление и купить авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, в любой авиакассе или агентствах.
Спецпредложение действительно на рейсы со стыковкой в Москве: из Барнаула, Омска, Новосибирска, Читы, Томска в Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Калининград и Минеральные Воды. Акция продолжится с 6 по 15 октября.
Кроме того, только 6 и 7 октября 2018 действуют выгодные цены на направлениях: Чита — Москва — от 10 тыс. руб., Барнаул — Москва — от 7 тыс. руб., Новосибирск — Москва — от 5 тыс. руб. на вылеты с 1 ноября 2018 года.
Цены указаны в одну строну, включая все сборы.
Выбрать свое направление и купить авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, в любой авиакассе или агентствах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» вводят специальное предложение на групповые поездки в Тель-Авив
- «Уральские авиалинии» подготовили спецпредложение на вылеты до конца марта
- «Уральские авиалинии» снижают цены на прямые рейсы популярных направлений
- «Уральские авиалинии» начали распродажу выходного дня
- «Уральские авиалинии» 12-15 января проводят распродажу выходного дня