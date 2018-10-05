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В Нижнем Тагиле осуждены пять членов организованной группы за мошенничество на сумму более 19 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 5 жителей г. Нижнего Тагила: Владимира Мамнева, Евгения Мамнева, Алексея Потапова, Екатерины Изовых и Юлии Пятыгиной. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с середины 2013 года по август 2016 года лишили 13 граждан права на жилое помещение, причинив им ущерб в особо крупном размере, а также совершили в составе организованной группы преступления в отношении иного имущества (гаража, автомобиля) двух граждан. Соучастники размещали объявления о предоставлении денежных займов под залог недвижимого имущества. В дальнейшем злоумышленники лишали граждан их права на жилое помещение. Они оформляли договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, не соразмерные их фактической стоимости.



В результате 15 человек лишились права собственности на квартиры и иное имущество. Общий ущерб составил более 19,1 млн руб.



Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила приговорил Владимира Мамнева и Евгения Мамнева к наказанию в виде 8 лет лишения свободы, Алексея Потапова — в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Екатерину Изовых — в виде 5 лет лишения свободы. Всем осужденным суд постановил отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, взяв Евгения Мамнева, Потапова и Изовых под стражу в зале суда. Юлию Пятыгину, с учетом совершения ей одного преступления и возмещения ущерба потерпевшему, осудили на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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