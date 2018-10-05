Кризис
В Свердловской области не убрано 30% овощей
5 октябрь 2018 (17:33)
В Свердловской области начался завершающий этап уборочной кампании, сообщает департамент информационной политики региона.
По данным областного министерства АПК и продовольствия, к 5 октября 2018 года в регионе убрано 70% овощей, 92% зерновых культур, 92% картофеля (на хранение заложено 236 тыс. т клубней).
Отметим, что с прошлой недели в регионе наблюдаются заморозки и осадки в виде снега.
По данным областного министерства АПК и продовольствия, к 5 октября 2018 года в регионе убрано 70% овощей, 92% зерновых культур, 92% картофеля (на хранение заложено 236 тыс. т клубней).
Отметим, что с прошлой недели в регионе наблюдаются заморозки и осадки в виде снега.
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