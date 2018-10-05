«РоссТур»: на грани выбывания

Турагентская сеть «РоссТур» поставила под угрозу срыва отдыха порядка 400 клиентов, в том числе жителей Екатеринбурга. Задолженность компании перед партнерами по турам с вылетами в ближайшую неделю составляет около 15 млн руб. Эксперты отмечают, что у организации может хватить ресурсов, чтобы компенсировать в полном объеме пострадавшим туристам уплаченные за путевки средства. Однако тем, кто должен отправиться в путешествие в ближайшие дни, придется или отказаться от поездки, или оплачивать ее повторно.Напомним, «РоссТур» представляет собой в первую очередь центр бронирования путевок и имеет около 700 офисов по всей России, в том числе более 50 в Екатеринбурге. Часть из них работает на условиях франшизы. Однако несколько юрлиц компании зарегистрированы в качестве туроператоров и формируют собственный турпродукт.Как стало известно 3 октября, накануне «РоссТур» заявил о приостановке сотрудничества с рядом крупных операторских компаний-партнеров — «Пегас Туристик», «КоралТревел» и «Санмар». Сегодня появилась информация о том, что организация может прекратить работу в качестве туроператора, но останется на рынке как турагент.По словам экспертов, ситуация, сложившаяся вокруг «РоссТура», стала следствием общих для всего рынка проблем, имеющих макроэкономические корни. Однако в деталях она отличается от событий вокруг «Натали Турс» и других компаний, в последние месяцы покинувших туррынок.«Год для туризма был непростым: валюта выросла в цене на 20%. Кто-то справился, кто-то нет. В данном случае ситуация действительно тревожная, но не безысходная. У части туроператоров с «РоссТуром» есть нерешенные финансовые вопросы, что, конечно, отражается на туристах. Но это не туроператор, и его клиенты не останутся за рубежом. Все, кто уже находится на отдыхе, купив путевки через эту компанию, обслуживаются, никого не выселяют из отелей», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.Тем не менее, по его словам, серьезные проблемы возникают у тех туристов, которые еще не успели вылететь на отдых. На сегодняшний день у них есть два варианта: либо не лететь вообще и выяснять отношения с «РоссТуром» в юридической плоскости, либо заплатить повторно за свою путевку и уже потом решать вопросы компенсации.При этом эксперты сходятся во мнении, что у компании есть ресурсы, чтобы рассчитаться с пострадавшими полностью. В частности, речь идет о фингарантиях на общую сумму 150 млн руб., использовать которые «РоссТур» сможет в случае прекращения туроператорской деятельности.«У «РоссТура» есть два пути. Первый — использовать финансовые гарантии, и они у компании есть: три ее юрлица застрахованы на общую сумму 150 млн руб., что намного больше предполагаемых выплат. Если этот инструмент будет привлечен, денег хватит всем пострадавшим. Второй путь — последовательный возврат туристам средств либо в рамках договорных отношений, либо в судебном порядке», — пояснил президент Уральской ассоциации туризма.Однако представители туротрасли не отрицают, что использовать фингарантии можно только на оплату туров, которые компания формировала сама. Между тем известно, что объем туроператорской деятельности у «РоссТура» был небольшим, и основная часть задолженности может относиться к работе организации именно в качестве центра бронирования.Чтобы погасить эти долги, компании, возможно,придется продать часть непрофильных активов.«Нужно смотреть договоры. Сеть имеет свой туроператорский сегмент, и часть туристов может быть оформлена через него. В этом случае будут включаться фингарантии. Но процесс этот небыстрый. Те же, кто оформлен через «РоссТур» как агентство, продолжают отправляться на отдых, если деньги перечислены туроператору. Если же деньги не дошли, это зона ответственности агентства. Здесь страховку использовать нельзя. Но у «РоссТура» есть непрофильные активы, в том числе в Екатеринбурге. Думаю, если участники рынка считают, что компания может расплатиться с долгами, то так оно и есть», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.Впрочем, даже если пострадавшим гражданам «РоссТур» сумеет в полном объеме компенсировать затраты на несостоявшиеся поездки, отдых многих из этих людей окажется сорван. По предварительным данным, только на этой неделе не вылететь могут почти 400 человек.«Руководство «РоссТура» назвало сумму, которую компания не перевела туроператорам: это 15 млн руб. Если разделить ее на среднюю стоимость тура на одного человека — порядка 40 тыс. руб. — получится примерное число туристов, которые могут не вылететь в ближайшую неделю. Наверное, примерно столько же может пострадать в дальнейшем, но по ним у компании уже есть время что-то предпринять», — рассказал Максим Пузанков.Таким образом, «РоссТур» пополнил список организаций, чьи финансовые проблемы в этом году отразились на туристах. По словам экспертов, всего таких компаний в России насчитывается 11 (в 2017-м — всего три). И хотя представители отрасли утверждают, что ситуация не является критической, турбизнес продолжает дискредитировать себя в глазах партнеров и потребителей.