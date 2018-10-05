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В Свердловской области не убрано 30% овощей

5 октябрь 2018 (17:23)

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Свердловской области начался завершающий этап уборочной кампании, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным областного министерства АПК и продовольствия, к 5 октября 2018 года в регионе убрано 70% овощей, 92% зерновых культур, 92% картофеля (на хранение заложено 236 тыс. т клубней).

Отметим, что с прошлой недели в регионе наблюдаются заморозки и осадки в виде снега.

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