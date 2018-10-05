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Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 55-летие

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 55-летний юбилей. За это время выплавлено 140 млн тонн стали, изготовлено 70 млн тонн стальной заготовки, сообщает пресс-служба предприятия.



Сегодня на комбинате прошли праздничные мероприятия. На конвертере № 1 состоялась юбилейная плавка, в которой приняли участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, специалисты крупных металлургических компаний и научно-исследовательских институтов России, лучшие работники цеха, собранные в символическую трудовую бригаду.



«Металлургические предприятия во много определяют экономическую ситуацию в Свердловской области. Поздравляю всех сотрудников цеха с юбилеем. Это важное событие для всей нашей страны. ЕВРАЗ НТМК — динамично развивающееся предприятие, которое ведет постоянное техническое перевооружение. Вы не только сохранили, но и значительно преумножили традиции внедрения передовых технологий», — отметил министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин.



«Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК — одно из самых эффективных сталеплавильных подразделений в России. Мы продолжаем модернизацию сталеплавильного передела. Сейчас здесь идет техническое перевооружение аспирационных систем в миксерном отделении, что снизит нагрузку на окружающую среду. Мы планируем развивать отделение непрерывной разливки стали и начали проект строительства МНЛЗ № 5. Мы ведем постоянную работу по повышению эффективности в рамках Бизнес-системы ЕВРАЗа», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



«Конвертерный цех остается площадкой для освоения сложных технологических решений. Мы гордимся нашим конвертерным цехом, который достойно справляется со сложной задачей по обеспечению сталью всех прокатных цехов комбината», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



После юбилейной плавки открылась выставка в музейно-выставочном центре, на которой представлены фотографии и интересные факты истории развития конвертерного цеха. Перспективы развития сталеплавильного производства обсудили за круглым столом. Сталеплавильщики России говорили о внедрении новых технологий, автоматизации технологических процессов, обменялись опытом модернизации мощностей.



Завершатся праздничные мероприятия торжественным приемом во Дворце культуры, где почетными грамотами и благодарственными письмами регионального и местного значений будут награждены 14 работников конвертерного цеха, 11 представителей символической бригады получат памятные знаки «55 лет конвертерному цеху», 11 человек наградят почетными грамотами ЕВРАЗа.



Сегодня конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК оснащен четырьмя 160-тонными конвертерами. На участке внепечной обработки стали действуют четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора. Установка десульфурации полупродукта позволяет выпускать сталь без вредных примесей. Вся сталь разливается на четырех машинах непрерывного литья заготовок. Технологами конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК освоено более 1000 различных марок стали со сложным химическим составом.

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