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Жители 82 свердловских новостроек с октября начнут оплачивать взносы на капитальный ремонт
5 октябрь 2018 (16:45)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Свердловской области завершилось действие первого трехлетнего моратория на уплату взносов на капитальный ремонт, и жители 82 свердловских новостроек с октября начнут оплачивать эти взносы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Как пояснили специалисты фонда капитального ремонта Свердловской области, речь идет о домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта при ее актуализации в 2015 году.
Трехлетний «мораторий» на уплату взносов для их жителей был установлен на законодательном уровне региона и был обусловлен гарантийными обязательствами застройщиков — трехлетними на работу инженерных сетей и пятилетними на конструктивные элементы зданий.
«Действие моратория будет продолжено, но теперь оно распространится на уже более новые дома. После своего первого утверждения Региональная программа капитального ремонта домов Свердловской области актуализировалась уже пять раз, и при последнем обновлении в нее было включено еще 118 МКД. Данные о дате ввода в эксплуатацию новостроек, позволяющие определить срок, на который их жителям будет обеспечена отсрочка платежей, предоставляют органы местного самоуправления», — отметили в фонде.
Здесь же добавили, что под особые условия оплаты взносов на капитальный ремонт попадают жители секционных домов. Если многоквартирный дом включен в региональную программу и состоит из отдельных секций, которым присвоен один милицейский адрес, то обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в таких секциях возникает с момента ввода в эксплуатацию секции. Как пример — трехсекционный дом по улице Совхозная, 2 в Екатеринбурге. Дом сдавался в эксплуатацию частями — первая и третья секции в конце 2013 года, вторая секция — в июне 2014. Поскольку дом был введен в эксплуатацию до утверждения региональной программы и включен в нее в августе 2015 года, по истечении шести месяцев с этого момента — то есть с 01.03.2016 — для всех жителей дома наступила обязанность по уплате взносов на капремонт, независимо от того, в какой из секций они проживали.
С полным перечнем домов, к жителям которых с 1 сентября 2018 года вернулась обязанность по уплате взносов на капремонт, можно ознакомиться на официальном сайте Регионального оператора.
Как пояснили специалисты фонда капитального ремонта Свердловской области, речь идет о домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта при ее актуализации в 2015 году.
Трехлетний «мораторий» на уплату взносов для их жителей был установлен на законодательном уровне региона и был обусловлен гарантийными обязательствами застройщиков — трехлетними на работу инженерных сетей и пятилетними на конструктивные элементы зданий.
«Действие моратория будет продолжено, но теперь оно распространится на уже более новые дома. После своего первого утверждения Региональная программа капитального ремонта домов Свердловской области актуализировалась уже пять раз, и при последнем обновлении в нее было включено еще 118 МКД. Данные о дате ввода в эксплуатацию новостроек, позволяющие определить срок, на который их жителям будет обеспечена отсрочка платежей, предоставляют органы местного самоуправления», — отметили в фонде.
Здесь же добавили, что под особые условия оплаты взносов на капитальный ремонт попадают жители секционных домов. Если многоквартирный дом включен в региональную программу и состоит из отдельных секций, которым присвоен один милицейский адрес, то обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в таких секциях возникает с момента ввода в эксплуатацию секции. Как пример — трехсекционный дом по улице Совхозная, 2 в Екатеринбурге. Дом сдавался в эксплуатацию частями — первая и третья секции в конце 2013 года, вторая секция — в июне 2014. Поскольку дом был введен в эксплуатацию до утверждения региональной программы и включен в нее в августе 2015 года, по истечении шести месяцев с этого момента — то есть с 01.03.2016 — для всех жителей дома наступила обязанность по уплате взносов на капремонт, независимо от того, в какой из секций они проживали.
С полным перечнем домов, к жителям которых с 1 сентября 2018 года вернулась обязанность по уплате взносов на капремонт, можно ознакомиться на официальном сайте Регионального оператора.
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