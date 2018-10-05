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В Екатеринбурге обсудили вопрос развития системы квалификаций и их независимой оценки

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Свердловской области обсудили вопросы развития национальной системы квалификаций и независимой оценки квалификаций в рамках открытого семинара-практикума «Оценка квалификации. Траектория профессионального роста», прошедшего 3 октября на базе Технопарка «Университетский». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Наносертифика».



Мероприятие было проведено в рамках масштабного тематического проекта Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии — ОК!НАНО-Тура при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, АНО «Наносертифика».



Спикерами мероприятия стали представители администрации региона, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и Уральского политехнического колледжа, Машиностроительного завода им. М. И. Калинина, эксперты национальной системы квалификаций.



В рамках дискуссии обсуждались вопросы важности развития системы профессиональных квалификаций в регионе, а также успехи практической работы в системе оценки профессиональных квалификаций.



О необходимости высококвалифицированных кадров для развития экономики региона, в том числе бизнеса, а также важности системы оценки квалификации как для работодателя, так и для работника, рассказала заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.



«Независимая оценка квалификаций является эффективным инструментом, который способен обеспечить развитие экономики, работодатели будут выбирать работников с подтвержденными компетенциями и квалификацией, прошедшими через процедуру независимой оценки», — отметил представитель Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии Сергей Ионов.



О практике внедрения профессиональных стандартов и системы оценки квалификаций рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова отметив, что «инструмент НОК (независимой оценки квалификаций) делает квалификацию работников прозрачной для работодателей и рынка труда в целом».



Опытом работы в системе оценки квалификаций поделилась Татьяна Киоссе, руководитель проектов регионального центра поддержки инноваций Технопарка «Университетский», на базе которого функционирует экзаменационный центр в наноиндустрии. Независимая оценка квалификаций в экзаменационном центре Технопарка проводится по профессиональным стандартам в области технического регулирования инновационной продукции, а также производства композиционных материалов. За время работы экзаменационного центра подтвердили свою квалификацию специалисты ведущих предприятий региона: Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, НПО автоматики, НЛМК-Урал, Уралэлектромедь, Уралгидромедь, Уральский оптико-механический завод и другие.



С 1 июля 2019 года независимая оценка квалификаций станет единственной процедурой подтверждения квалификации, утвержденной законодательно. По мнению экспертов национальной системы квалификаций, принципы независимой оценки квалификаций могут быть распространены и на отраслевые оценки квалификации работников и выпускников образовательных организаций (с внесением изменений в нормативные акты и ФЗ «Об образовании»), использованы для оценки квалификации безработных, находящихся в поиске работы или под угрозой увольнения, а также для иностранных граждан по отдельным видам профессиональной деятельности.



Внедрение профессиональных стандартов в систему управления персоналом организаций, внедрение профессиональных стандартов в процессы обучения на разных уровнях подготовки кадров, развитие в регионе системы независимой оценки квалификаций — ключевые направления деятельности профессионального сообщества.



По мнению участников дискуссии, в независимой оценке квалификаций заинтересованы обе стороны рабочего процесса: работник и работодатель. Работник, прошедший независимую оценку, повышает свою конкурентоспособность на рынке труда, а работодатели получают точную оценку уровня квалификации работника и четкий перечень его компетенций.



Особо интересной для участников стала практическая часть мероприятия — деловая игра, где все желающие смогли ознакомиться с процедурой профессионального экзамена и выполнить практические задания в соответствии со своей профессиональной областью.



Результатом мероприятия стала принятая резолюция, в которой определены дальнейшие шаги по развитию системы оценки профессиональных квалификаций на территории Свердловской области Совместными усилиями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии.

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