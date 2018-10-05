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Предприятие ММК посетили эксперты общественного совета премии «Лидер конкурентных закупок-2018»

УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. Встреча с экспертами общественного совета премии «Лидер конкурентных закупок-2018» проходит на Магнитогорском металлургическом комбинате впервые, несмотря на то, что предприятие является постоянным участником и неоднократным победителем этого всероссийского профессионального конкурса компаний-заказчиков. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«С момента учреждения премии в 2012 году общение между ее участниками, независимыми экспертами проходило заочно. В этом году руководство комбината предложило экспертам общественного совета премии встретиться вживую, чтобы рассказать друг другу о достижениях своих компаний, поделиться новыми интересными идеями, общими практиками. На предложение откликнулись представители одиннадцати компаний, в том числе ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», ПАО «ЧТПЗ», ООО «СИБУР» и другие, — отметил начальник управления категорийных закупок ПАО «ММК» Павел Васев.



На конкурс ММК представил совместный с ведущей консалтинговой фирмой A. T. Kearney проект «Совершенствование системы снабжения ПАО «ММК» в номинации «Лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках». Это самый масштабный проект за последние годы.



Экспертам, среди которых представители профессиональных объединений, руководители закупочных департаментов крупнейших компаний России, признанные на рынке специалисты, была представлена презентация основных достижений проекта. Участники конференции познакомились с презентациями по категорийным стратегиям («Метизы», «Электротехническое оборудование», «Шины для карьерных самосвалов»), презентацией от экспертов премии — ООО «ЕвразХолдинг» — «Применение облачных технологий в закупках на примере AribaCatalog». Также обсуждались наиболее интересные и актуальные темы в области развития и повышения эффективности системы закупок.



Постоянное совершенствование системы снабжения позволяет ПАО «ММК» снижать себестоимость металлопродукции и, следовательно, предлагать ее на рынке по более привлекательным ценам. За последние годы компанией было реализовано несколько крупных проектов в области закупочной деятельности — это и «Сквозная автоматизация процессов на базе Oracle», и «Открытие собственного офиса ПАО «ММК» в КНР», и «Реализация программы Поставка ТМЦ точно в срок», программы по работе с поставщиками: «Конкурс Лучший Поставщик года ПАО «ММК», «День открытых дверей». Благодаря этим проектам и программам повысилась эффективность и прозрачность закупочного процесса.



Также состоялось подписание договора между ПАО «ММК» и компанией B2B-Center, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпоративных закупок и продаж. Основной продукт компании — одноименная электронная торговая площадка. Участники встречи побывали с экскурсией на промплощадке Магнитогорского металлургического комбината.

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