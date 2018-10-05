Кризис

В администрации Екатеринбурга признали провал проекта схемы размещения киосков

В ходе реализации схемы размещения нестационарных объектов торговли в Екатеринбурге не были достигнуты ключевые задачи. Об этом 5 октября 2018 года на конференции «Регулирование отношений при размещении нестационарных торговых объектов» сказала председатель комитета по товарному рынку администрации муниципалитета Елена Чернышева.



По ее словам, при разработке схемы были следующие цели: удовлетворение потребности населения и соблюдение прав и законных интересов населения; достижение и последующее соблюдение установленных нормативов минимальной обеспеченности; соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.



Большинство поставленных задач не были достигнуты. Причиной тому, как пояснила Е. Чернышева, стало несовершенство законодательства и ограниченные возможности горадминистрации.



В частности, городские власти не могут повлиять на киоски и павильоны, размещенные на частной территории. Речь идет об объектах в районе перекрестка улицы Карла Либкнехта и проспекта Ленина, по улице Луначарского и Малышева, а также вокруг ТЦ «Мегаполис».



Кроме того, Елена Чернышева раскритиковала норму закона, которая позволяет предпринимателям «пожизненно» закрепиться в схеме размещения нестационарных объектов. Также, по ее словам, в законе не предусмотрена ответственность, если предприниматель изменил целевое назначение павильона или киоска, что влияет на обеспечение потребностей населения.

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