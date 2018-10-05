Новости дня

Александр Высокинский подписал ключевое постановление по строительству трамвайной линии в Верхнюю Пышму

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановления об изъятиях земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.



Речь идет об участках и объектах недвижимого имущества, расположенных по адресам: улица Декабристов, 44/улица Степана Разина, 17, улица Академика Карпинского, 1 «а», а также о ряде объектов, расположенных вдоль проспекта Космонавтов, изымаемых для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму.



Протяженность будущей трамвайной линии — пять с половиной километров. Она пройдет от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, по улице Шефской, затем выйдет на новую улицу Меридиональную (параллельно проспекту Космонавтов), затем пройдет в тоннеле под железнодорожной веткой, далее вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД в сторону Верхней Пышмы.



Пока неизвестно, вошел ли в документ участок по адресу проспект Космонавтов, 184, на котором находится храм Иоанна Крестителя.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: