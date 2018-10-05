Новости дня
Замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев написал заявление об увольнении
5 октябрь 2018 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев написал заявление об увольнении. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Причина увольнения А. Белышева не уточняется.
Алексей Белышев пришел в администрацию Екатеринбурга в сентябре 2014 года на должность начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. С 18 января 2016 года он занимал пост замглавы администрации Екатеринбурга.
Ранее городскую администрацию покинули руководители нескольких департаментов и отделов.
Причина увольнения А. Белышева не уточняется.
Алексей Белышев пришел в администрацию Екатеринбурга в сентябре 2014 года на должность начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. С 18 января 2016 года он занимал пост замглавы администрации Екатеринбурга.
Ранее городскую администрацию покинули руководители нескольких департаментов и отделов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Коротко о событиях дня
- Алексей Белышев намерен сохранить преемственность в сфере развития капстроительства в Екатеринбурге
- Алексей Белышев назначен на должность заместителя главы администрации Екатеринбурга
- Начальником департамента архитектуры администрации Екатеринбурга назначен Алексей Белышев
- Новым начальником департамента архитектуры администрации Екатеринбурга назначен Алексей Белышев