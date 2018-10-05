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Замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев написал заявление об увольнении

5 октябрь 2018 (14:35)

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев написал заявление об увольнении. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Причина увольнения А. Белышева не уточняется.

Алексей Белышев пришел в администрацию Екатеринбурга в сентябре 2014 года на должность начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. С 18 января 2016 года он занимал пост замглавы администрации Екатеринбурга.

Ранее городскую администрацию покинули руководители нескольких департаментов и отделов.

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