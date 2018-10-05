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С начала 2018 года число пользователей услуги «МегаФон.Музыка» выросло в 7 раз
5 октябрь 2018 (14:18)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. С начала 2018 года число пользователей услуги «МегаФон.Музыка» (при которой можно получить безлимит на Яндекс.Музыку, BOOM и Звук) выросло в 7 раз. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.
Чаще всего «МегаФон.Музыку» выбирают мужчины со смартфонами на базе Android и женщины с iOS. В сервис входят музыкальные приложения, среди которых лидерство удерживает BOOM.
В среднем один пользователь музыкальных сервисов «МегаФона» всего за день успевает включить на смартфоне свыше 200 мелодий — это занимает у него почти треть суток. В тренде у интернет-слушателей — отечественные хиты.
«Музыка помогает украсить будни и поднять настроение. Наши абоненты все больше времени проводят в сети, а некоторые меломаны уже перешли в режим нон-стоп, загружая музыку с самого утра и прослушивая свыше десяти треков за час. Самым музыкальным месяцем с начала года стал август — в это время уральцы активнее всего настраивались на песенную волну», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Для аудиалов оператор также предлагает тариф «Включайся! Слушай». Он был разработан на основе анализа больших данных — музыкальных предпочтений миллионов клиентов и содержит безлимитный доступ к приложениям и радиостанциям, включая весь песенный контент социальной сети «ВКонтакте».
Чаще всего «МегаФон.Музыку» выбирают мужчины со смартфонами на базе Android и женщины с iOS. В сервис входят музыкальные приложения, среди которых лидерство удерживает BOOM.
В среднем один пользователь музыкальных сервисов «МегаФона» всего за день успевает включить на смартфоне свыше 200 мелодий — это занимает у него почти треть суток. В тренде у интернет-слушателей — отечественные хиты.
«Музыка помогает украсить будни и поднять настроение. Наши абоненты все больше времени проводят в сети, а некоторые меломаны уже перешли в режим нон-стоп, загружая музыку с самого утра и прослушивая свыше десяти треков за час. Самым музыкальным месяцем с начала года стал август — в это время уральцы активнее всего настраивались на песенную волну», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Для аудиалов оператор также предлагает тариф «Включайся! Слушай». Он был разработан на основе анализа больших данных — музыкальных предпочтений миллионов клиентов и содержит безлимитный доступ к приложениям и радиостанциям, включая весь песенный контент социальной сети «ВКонтакте».
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