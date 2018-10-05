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Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга уволен
5 октябрь 2018 (13:57)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге отправлен в отставку глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков.
Обязанности главы района исполняет сейчас Андрей Морозов.
Сергей Нырков занимал свой пост с 2017 года. Во главе района он сменил Александра Бреденко, осужденного за получение взятки.
Ранее также сообщалось об увольнении главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.
Обязанности главы района исполняет сейчас Андрей Морозов.
Сергей Нырков занимал свой пост с 2017 года. Во главе района он сменил Александра Бреденко, осужденного за получение взятки.
Ранее также сообщалось об увольнении главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.
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