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Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга уволен

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге отправлен в отставку глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков.



Обязанности главы района исполняет сейчас Андрей Морозов.



Сергей Нырков занимал свой пост с 2017 года. Во главе района он сменил Александра Бреденко, осужденного за получение взятки.



Ранее также сообщалось об увольнении главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.

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