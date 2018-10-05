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Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга уволен

5 октябрь 2018 (13:57)

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге отправлен в отставку глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков.

Обязанности главы района исполняет сейчас Андрей Морозов.

Сергей Нырков занимал свой пост с 2017 года. Во главе района он сменил Александра Бреденко, осужденного за получение взятки.

Ранее также сообщалось об увольнении главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.

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