Новости дня

ТСЖ «Аквамарин» в Екатеринбурге оштрафовано на 170 тысяч рублей за эксплуатацию опасного объекта

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. ТСЖ «Аквамарин», находящееся в центре Екатеринбурга, использовало опасный объект без документов и лицензий, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2017 года в ходе выездной проверки было выявлено нарушение эксплуатации опасного производственного объекта ТСЖ «Аквамарин». В ведении объединении собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по ул. Хохрякова, 39, ул. Хохрякова, 43, ул. Радищева, 18, находится сеть газопотребления. Она включает в себя наружные подводящие газопроводы, газорегуляторные установки, газопроводы и газовое оборудование трех крышных котельных, предназначенных для горячего водоснабжения и отопления указанных жилых многоквартирных домов. Юридическое лицо обязано оформить все документы на него и получить соответствующую лицензию, которой не было.



Был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20. КоАП РФ. ТСЖ «Аквамарин» назначили наказание за эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта — 170 тыс. руб.



Представитель ТСЖ «Аквамарин» обжаловал решение в Свердловском областном суде, но судья не нашел оснований для отмены либо изменения постановления судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга. Апелляционную жалобу защитника оставили без удовлетворения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: