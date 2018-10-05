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В Челябинске при участии ММК состоится юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей
5 октябрь 2018 (13:21)
УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. В Челябинске под председательством президента СПП Челябинской области, председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова состоится общее торжественное заседание Челябинской областной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей».
Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», заседание приурочено к 25-летию общественной региональной организации промышленников. Помимо членов СПП, которые соберутся в полном составе, в мероприятии ожидается участие губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша, членов экономического блока областного правительства, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, представителей Российского Союза промышленников и предпринимателей, глав региональных предпринимательских объединений, представителей Федерации профсоюзов, а также многих известных в деловых кругах людей, стоявших у истоков создания областного СПП.
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области образован в 1993 году, это одна из старейших предпринимательских организаций в России. Сегодня в СПП объединены представители бизнеса от ключевых секторов экономики: металлургии, машиностроения, ТЭК, инвестиционно-банковской сферы, оборонно-промышленного комплекса, строительства и строительной индустрии, пищевой промышленности, сферы услуг. Предприятия, которые входят в состав СПП, производят в совокупности более 70% валового регионального продукта Челябинской области.
С момента возникновения Союза его возглавляют руководители крупнейшего предприятия региона — Магнитогорского металлургического комбината. С 1993 по 1998 год СПП руководил генеральный директор ММК А. И. Стариков, на протяжении последних 20-ти лет — председатель совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников, который c 2004 года входит в состав бюро правления Российского союза предпринимателей и промышленников.
Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», заседание приурочено к 25-летию общественной региональной организации промышленников. Помимо членов СПП, которые соберутся в полном составе, в мероприятии ожидается участие губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша, членов экономического блока областного правительства, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, представителей Российского Союза промышленников и предпринимателей, глав региональных предпринимательских объединений, представителей Федерации профсоюзов, а также многих известных в деловых кругах людей, стоявших у истоков создания областного СПП.
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области образован в 1993 году, это одна из старейших предпринимательских организаций в России. Сегодня в СПП объединены представители бизнеса от ключевых секторов экономики: металлургии, машиностроения, ТЭК, инвестиционно-банковской сферы, оборонно-промышленного комплекса, строительства и строительной индустрии, пищевой промышленности, сферы услуг. Предприятия, которые входят в состав СПП, производят в совокупности более 70% валового регионального продукта Челябинской области.
С момента возникновения Союза его возглавляют руководители крупнейшего предприятия региона — Магнитогорского металлургического комбината. С 1993 по 1998 год СПП руководил генеральный директор ММК А. И. Стариков, на протяжении последних 20-ти лет — председатель совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников, который c 2004 года входит в состав бюро правления Российского союза предпринимателей и промышленников.
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