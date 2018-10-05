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В Верхней Пышме задержан подозреваемый в поджоге мужского монастыря «Ганина Яма»
5 октябрь 2018 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Сотрудники свердловского МВД установили личность подозреваемого в поджоге одного из храмов на территории монастыря в урочище Ганина Яма. Об проинформировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть отдела полиции города Среднеуральска 4 октября около 01.45. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника ОВД Верхней Пышмы Анатолия Новикова. Огнем частично были повреждены иконостас и малый купол храма.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Екатеринбурга 1998 года рождения, ранее судимый за кражу.
«Утром того же дня подозреваемый сам явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а с целью заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов. Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска», — отметил полковник Горелых.
В настоящее время выясняется точная сумма ущерба, причиненного храму. По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции Верхней Пышмы примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть отдела полиции города Среднеуральска 4 октября около 01.45. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника ОВД Верхней Пышмы Анатолия Новикова. Огнем частично были повреждены иконостас и малый купол храма.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Екатеринбурга 1998 года рождения, ранее судимый за кражу.
«Утром того же дня подозреваемый сам явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а с целью заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов. Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска», — отметил полковник Горелых.
В настоящее время выясняется точная сумма ущерба, причиненного храму. По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции Верхней Пышмы примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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