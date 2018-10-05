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В Красноуральске за отсутствие необходимых лекарств в чемоданах скорой помощи фельдшера оштрафовали на 20 тыс. рублей
5 октябрь 2018 (12:38)
УрБК, Красноуральск, 05.10.2018. В Красноуральске прокуратура выявила нарушения в отделениях скорой медицинской помощи при комплектовании фельдшерских чемоданов необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура г. Красноуральска провела проверку исполнения государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница» законодательства об охране здоровья.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что комплектация чемоданов фельдшера лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания скорой медицинской помощи осуществляется с нарушением требований законодательства.
Так, на момент проведения проверки в чемоданах отсутствовало более 40 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, среди которых обезболивающие, антисептические, антипсихотические препараты.
Это является грубым нарушением лицензионных требований, поскольку в случае отсутствия необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании скорой медицинской помощи создается угроза жизни и здоровью граждан.
Прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес и.о. главного врача ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница». По результатам рассмотрения представления больницей приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены заведующий и старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница».
Кроме того, в связи с выявленным нарушением в отношении старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Красноуральская городская больница» прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района Свердловской области оштрафовал старшего фельдшера на 20 тыс. руб.
Судебный акт вступил в законную силу.
Прокуратура г. Красноуральска провела проверку исполнения государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница» законодательства об охране здоровья.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что комплектация чемоданов фельдшера лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания скорой медицинской помощи осуществляется с нарушением требований законодательства.
Так, на момент проведения проверки в чемоданах отсутствовало более 40 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, среди которых обезболивающие, антисептические, антипсихотические препараты.
Это является грубым нарушением лицензионных требований, поскольку в случае отсутствия необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании скорой медицинской помощи создается угроза жизни и здоровью граждан.
Прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес и.о. главного врача ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница». По результатам рассмотрения представления больницей приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены заведующий и старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница».
Кроме того, в связи с выявленным нарушением в отношении старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Красноуральская городская больница» прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района Свердловской области оштрафовал старшего фельдшера на 20 тыс. руб.
Судебный акт вступил в законную силу.
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