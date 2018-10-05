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ММК перевел закупки услуг по ремонту оборудования на электронную торговую площадку B2B-Center

УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат перевел закупки услуг по ремонту оборудования на электронную торговую площадку B2B-Center. Как сообщает пресс-служба предприятия, это позволит обеспечить открытость конкурсных процедур, автоматизировать сбор предложений от потенциальных подрядчиков и расширить клиентскую базу.



«Мы успешно протестировали возможности и функциональность B2B-Center: провели более 100 закупок. У ремонта каждого вида оборудования свои особенности, поэтому нам важно выбрать лучших подрядчиков на рынке. Независимая площадка привлекает потенциальных исполнителей, создает для них равные конкурентные условия и помогает подготовить все документы. На следующем этапе планируем настроить интеграцию нашей информационной системы и B2B-Center, чтобы исключить дублирование процессов и обеспечить удобство работы для наших специалистов», — рассказал начальник управления категорийных закупок ПАО «ММК» Павел Васев.



В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат выбирает на электронной площадке подрядчиков для капитального ремонта котлов энергетических систем, генераторов, паропроводов, приводов прокатных станов, а также модернизации систем охлаждения, монтажа металлоконструкций и оборудования.



«Многие годы ММК использовал наш сервис как поставщик и участвовал в закупках других заказчиков. Сейчас мы подписали долгосрочный договор в сфере проведения электронных закупок для нужд самого предприятия. От этого выиграют все. Наши клиенты-поставщики получат доступ к закупкам одного из крупнейших металлургических комбинатов страны, а ММК автоматизирует приглашение участников и сможет выбирать лучшие предложения на рынке», — отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.



Подписание договора состоялось на встрече экспертов общественного совета премии «Лидер конкурентных закупок», учредителем которой является B2B-Center.



«С момента учреждения премии — в 2012 году — общение между ее участниками, независимыми экспертами проходило заочно. В этом году руководство ММК предложило экспертам общественного совета премии встретиться вживую, чтобы рассказать друг другу о достижениях своих компаний, поделиться новыми, интересными идеями, общими практиками. На предложение откликнулись представители одиннадцати компаний, в том числе ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», ПАО «ЧТПЗ», ООО «СИБУР» и другие», — отметил Павел Васев.

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