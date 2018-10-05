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За год в Свердловской области количество вакансий для педагогов выросло на 71%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. За последний год число вакансий в сфере «Наука, образование» в Свердловской области выросло почти в два раза — на 71%. Как сообщает пресс-служба HeadHunter Урал, чаще всего таких специалистов ищут образовательные учреждения — 28%, компании ИТ-отрасли — 6% и организации, работающие в сфере СМИ и маркетинга — 3%.



Больше всего востребованы преподаватели языков — 25%. Значительно меньше оказался спрос на специалистов по информатике — 9,5%, преподавателей математики — 8,5% и инженерных наук — 8%. В большинстве вакансий от соискателя требуется опыт работы от года до трех лет — 41%, но многие готовы принять на работу и педагогов без опыта — 38%. 16% вакансий предполагают гибкий график, 14% — работу удаленно, однако основная масса — 60% — рассчитана на полный рабочий день.



«Несмотря на то, что учебный год уже начался, работодатели продолжают искать педагогов в частные и государственные школы, в различные образовательные центры. Встречаются и довольно редкие предложения: например, преподаватель по разработке программного обеспечения, педагог по ментальной арифметике, преподаватель по курсу актёрского мастерства и технике речи», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



Конкуренция в области «Наука, образование» достаточно низкая — 2,8 резюме на одну вакансию. Большая часть соискателей в этой области — люди в возрасте от 26 до 35 лет, при этом женщин в три раза больше, чем мужчин.

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