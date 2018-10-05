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Правительство планирует разрешить торговлю алкоголем на АЗС

УрБК, Москва, 05.10.2018. Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на состоявшемся в сентябре у вице-премьера Дмитрия Козака совещании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи и представителя вице-премьера.



По данным газеты, предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС действительно обсуждались у Дмитрия Козака в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Цель этих предложений — повысить рентабельность компаний.



Таким образом, правительство поддержало идеи члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова, говорят собеседники «Ведомостей». Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, Орденов внес в Госдуму в январе 2017 года. В обоснование предложений он сообщил, что введенный в 2011 году запрет торговли алкоголем на АЗС неэффективен: связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет — алкоголь можно приобрести и в обычных магазинах, которые часто находятся вблизи АЗС. Число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось, сказано там же: в 2010 году было 11 800 таких ДТП — и 16 000 в 2015 году.



А владельцы АЗС, в частности, независимых, пострадали, указывал сенатор. Росли издержки, падала доходность АЗС, и нетопливные товары с услугами стали играть большую роль в прибыли АЗС. После запрета на торговлю алкоголем содержать магазины при автозаправках стало невыгодно, некоторые были закрыты.



Особенно актуальна для АЗС возможность дополнительного заработка сейчас. Весной 2018 года топливо резко подорожало. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. Нефтяники обещание выполняют.



Минпромторг поддерживает идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС, говорит его представитель. ФАС тоже «за», указывает начальник управления службы Дмитрий Махонин: продажа слабоалкогольных напитков увеличит доходность АЗС.



Главный противник идеи — Минздрав: снятие запрета увеличит потребление алкоголя. Продажа на АЗС может стимулировать импульсивную покупку алкоголя человеком, который этого не планировал, рассуждает представитель министерства. АЗС и прилегающая территория — зона повышенной опасности и снятие запрета повысит риск появления на дороге нетрезвого водителя и нетрезвых посетителей на АЗС с последующим созданием аварийных ситуаций с их участием, продолжает он.



Во избежание импульсивной покупки алкоголь не будет выставляться на витрину — предлагается его предоставлять покупателю по запросу, говорят федеральный чиновник и участник совещания у Козака.

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