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Музей Магнитогорского металлургического комбината отмечает 45-летний юбилей
5 октябрь 2018 (10:35)
УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. Музею Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба ММК.
В экспозиции музея нашла свое отражение вся история становления и развития крупнейшего предприятия металлургической отрасли России — от палаток первостроителей до современных высокопроизводительных цехов.
«Первым посетителем музея 5 октября 1973 года стал директор ММК Дмитрий Галкин со своими соратниками. Этот день считается датой рождения музея, хотя историю металлургического гиганта, тщательно собирая ценные свидетельства и факты, стали писать буквально с первых дней Магнитки. Уже через два года после открытия музей ММК был награжден дипломом профсоюза работников металлургической промышленности как победитель отраслевого смотра работы музеев. В числе его посетителей в разные годы были: посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, актёр Михаил Глузский, бывший лидер ГДР Эрик Хоннекер и многие другие», — рассказали в пресс-службе.
Число посетителей музея ММК с момента его открытия давно превысило численность населения самого Магнитогорска.
«Важнейшим направлением деятельности музея, расположенного в Левобережном дворце культуры металлургов, является воспитание патриотизма у подрастающего поколения магнитогорцев, поэтому наиболее активными посетителями музея являются школьники Магнитки, для которых регулярно организуются экскурсии. Помимо традиционных экскурсий здесь проводятся встречи с известными людьми, организуются торжественные церемония вручения паспортов граждан России юным магнитогорцам», — отмечают в пресс-службе.
У музея ММК есть два филиала. В 1992 году в средней общеобразовательной школе № 59 был открыт музей И. Х. Ромазана, имя которого и носит эта школа. Сбор материалов, разработка экспозиции проведена силами работников музея ММК. В 1995 году, в связи с 90-летием Г. И. Носова в доме, где жил легендарный директор Магнитки, воссоздан «Рабочий кабинет» с экспозицией, рассказывающей об основных этапах его жизни и трудовой деятельности. Музей ПАО «ММК» неоднократно становился победителем общегородского конкурса-смотра музеев.
В экспозиции музея, помимо ценных архивных материалов, в виде действующих макетов представлена вся технологическая цепочка металлургического производства. Немалое место занимают и многочисленные награды, полученные в разные годы Магнитогорским металлургическим комбинатом.
В связи с развитием производства происходит пополнение экспонатов. Так, с пуском на ММК уникального стана 5000, макет этого агрегата появился и в музее. Модель масштабом 1:50 сделана на микроконтроллерах с программным обеспечением с применением сервоприводов. Такие экспонаты являются не только отражением важных событий в жизни предприятия, но и позволяют сделать рассказ о производственной цепочке комбината более наглядным.
В экспозиции музея нашла свое отражение вся история становления и развития крупнейшего предприятия металлургической отрасли России — от палаток первостроителей до современных высокопроизводительных цехов.
«Первым посетителем музея 5 октября 1973 года стал директор ММК Дмитрий Галкин со своими соратниками. Этот день считается датой рождения музея, хотя историю металлургического гиганта, тщательно собирая ценные свидетельства и факты, стали писать буквально с первых дней Магнитки. Уже через два года после открытия музей ММК был награжден дипломом профсоюза работников металлургической промышленности как победитель отраслевого смотра работы музеев. В числе его посетителей в разные годы были: посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, актёр Михаил Глузский, бывший лидер ГДР Эрик Хоннекер и многие другие», — рассказали в пресс-службе.
Число посетителей музея ММК с момента его открытия давно превысило численность населения самого Магнитогорска.
«Важнейшим направлением деятельности музея, расположенного в Левобережном дворце культуры металлургов, является воспитание патриотизма у подрастающего поколения магнитогорцев, поэтому наиболее активными посетителями музея являются школьники Магнитки, для которых регулярно организуются экскурсии. Помимо традиционных экскурсий здесь проводятся встречи с известными людьми, организуются торжественные церемония вручения паспортов граждан России юным магнитогорцам», — отмечают в пресс-службе.
У музея ММК есть два филиала. В 1992 году в средней общеобразовательной школе № 59 был открыт музей И. Х. Ромазана, имя которого и носит эта школа. Сбор материалов, разработка экспозиции проведена силами работников музея ММК. В 1995 году, в связи с 90-летием Г. И. Носова в доме, где жил легендарный директор Магнитки, воссоздан «Рабочий кабинет» с экспозицией, рассказывающей об основных этапах его жизни и трудовой деятельности. Музей ПАО «ММК» неоднократно становился победителем общегородского конкурса-смотра музеев.
В экспозиции музея, помимо ценных архивных материалов, в виде действующих макетов представлена вся технологическая цепочка металлургического производства. Немалое место занимают и многочисленные награды, полученные в разные годы Магнитогорским металлургическим комбинатом.
В связи с развитием производства происходит пополнение экспонатов. Так, с пуском на ММК уникального стана 5000, макет этого агрегата появился и в музее. Модель масштабом 1:50 сделана на микроконтроллерах с программным обеспечением с применением сервоприводов. Такие экспонаты являются не только отражением важных событий в жизни предприятия, но и позволяют сделать рассказ о производственной цепочке комбината более наглядным.
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