Новости дня

В Екатеринбурге управляющего ООО «Золотая Горка» обвиняют в коммерческом подкупе на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении временного управляющего ООО «Золотая Горка», обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении временного управляющего ООО «Золотая Горка». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и за бездействие в интересах дающего, если указанные действия и бездействие входит в служебные полномочия такого лица, сопряженный с вымогательством предмета выкупа, совершенный в особо крупном размере».



По версии следствия, обвиняемый создал определенные условия в деле о банкротстве ООО «Золотая горка», при которых директор организации был вынужден заплатить коммерческий подкуп во избежание причинения убытков ему и предприятию. Всего временный управляющий намеревался получить от директора предприятия 4 млн руб.



4 августа 2017 года директор предприятия передал временному управляющему 200 тыс. руб. за составление финансового отчета с заключением о недостаточности принадлежащего предприятию имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, невозможности восстановления платежеспособности, и ненаправление акта в правоохранительные органы. Подразумевалось также, что временный управляющий не будет поддерживать поданное им ранее ходатайство об отстранении от должности директора предприятия при его рассмотрении в Арбитражном суде Свердловской области.



В этот же день временного управляющего задержали сотрудники полиции и изъяли на месте преступления денежные средства — 200 тыс. руб.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: