Новости дня

«Екатеринбург Арену» планируют преобразовать в ГАУ Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Власти Свердловской области планируют с 2019 года перевести стадион «Екатеринбург Арена» на баланс региона. Об этом говорится в проекте управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ размещен на сайте МУГИСО.



Согласно проекту, в 2019 году планируется учредить государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена».



«Источником формирования имущества государственного автономного учреждения Свердловской области «Екатеринбург-Арена» будет являться имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области», — говорится в документе.



Напомним, в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил вывести объекты ЧМ-2018, включая «Екатеринбург Арену», на самоокупаемость.



Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается на сумму 360 млн руб. в год.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: