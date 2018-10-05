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«Екатеринбург Арену» планируют преобразовать в ГАУ Свердловской области
5 октябрь 2018 (09:31)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Власти Свердловской области планируют с 2019 года перевести стадион «Екатеринбург Арена» на баланс региона. Об этом говорится в проекте управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ размещен на сайте МУГИСО.
Согласно проекту, в 2019 году планируется учредить государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена».
«Источником формирования имущества государственного автономного учреждения Свердловской области «Екатеринбург-Арена» будет являться имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области», — говорится в документе.
Напомним, в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил вывести объекты ЧМ-2018, включая «Екатеринбург Арену», на самоокупаемость.
Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается на сумму 360 млн руб. в год.
Согласно проекту, в 2019 году планируется учредить государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена».
«Источником формирования имущества государственного автономного учреждения Свердловской области «Екатеринбург-Арена» будет являться имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области», — говорится в документе.
Напомним, в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил вывести объекты ЧМ-2018, включая «Екатеринбург Арену», на самоокупаемость.
Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается на сумму 360 млн руб. в год.
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