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«Екатеринбург Арену» планируют преобразовать в ГАУ Свердловской области

5 октябрь 2018 (09:31)

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Власти Свердловской области планируют с 2019 года перевести стадион «Екатеринбург Арена» на баланс региона. Об этом говорится в проекте управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ размещен на сайте МУГИСО.

Согласно проекту, в 2019 году планируется учредить государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена».

«Источником формирования имущества государственного автономного учреждения Свердловской области «Екатеринбург-Арена» будет являться имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области», — говорится в документе.

Напомним, в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил вывести объекты ЧМ-2018, включая «Екатеринбург Арену», на самоокупаемость.

Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается на сумму 360 млн руб. в год.

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