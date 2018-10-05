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«Уральские авиалинии» открывают новый прямой рейс из Нижневартовска в Гянджу
5 октябрь 2018 (09:08)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 октября 2018 года начинает перелеты по новому маршруту Нижневартовск — Гянджа — Нижневартовск. Прямые рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам, сообщает пресс-служба перевозчика.
Расписание: вылет из Нижневартовска рейсом У6-2501 в 09.35, прилет в Гянджу в 13.10, время в пути — 4 часа 35 минут; вылет из Гянджи рейсом У6-2502 в 15.00, прилет в Нижневартовск в 20.10, время в полете составит 4 часа 10 минут.
Минимальный тариф — от 12 236 руб. в одну сторону, включая багаж до 23 кг, ручную кладь до 5 кг, горячий обед и все сборы.
Линия обслуживается современными и комфортабельными самолетами Airbus А320, оборудованными салонами класса «Эконом» и «Бизнес».
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Расписание: вылет из Нижневартовска рейсом У6-2501 в 09.35, прилет в Гянджу в 13.10, время в пути — 4 часа 35 минут; вылет из Гянджи рейсом У6-2502 в 15.00, прилет в Нижневартовск в 20.10, время в полете составит 4 часа 10 минут.
Минимальный тариф — от 12 236 руб. в одну сторону, включая багаж до 23 кг, ручную кладь до 5 кг, горячий обед и все сборы.
Линия обслуживается современными и комфортабельными самолетами Airbus А320, оборудованными салонами класса «Эконом» и «Бизнес».
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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