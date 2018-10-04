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Первый замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Артем Богачев ушел в отставку

4 октябрь 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Артем Богачев покинул свой пост. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе МУГИСО.

«Действительно, Артем Богачев уволился по собственному желанию», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, А. Богачев наряду с бывшим руководителем МУГИСО Алексеем Пьянковым является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в 2016 году по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки» и по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

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