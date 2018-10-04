Кризис

В августе 2018 года со счетов банков с госучастием было выведено 7,3 миллиарда долларов США

В августе 2018 года со счетов крупнейших российских банков с госучастием было выведено 7,3 млрд долл. США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Райффайзенбанка.



Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ГПБ и банках Фонда консолидации банковского сектора. Со счетов финансово-кредитных учреждений физлица вывели 1,3 млрд долл. США, юрлица — 6 млрд долл. США.



«При этом у некоторых частных банков, преимущественно «дочек» иностранных банков, напротив, наблюдался приток средств, но в существенно меньшем объеме, чем было выведено из госбанков», — говорится в докладе.



Как полагают авторы исследования, отток средств из банков связан с возможным введением санкций со стороны США в отношении российских банков.

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