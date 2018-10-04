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В августе 2018 года со счетов банков с госучастием было выведено 7,3 миллиарда долларов США
4 октябрь 2018 (17:45)
УрБК, Москва, 04.10.2018. В августе 2018 года со счетов крупнейших российских банков с госучастием было выведено 7,3 млрд долл. США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Райффайзенбанка.
Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ГПБ и банках Фонда консолидации банковского сектора. Со счетов финансово-кредитных учреждений физлица вывели 1,3 млрд долл. США, юрлица — 6 млрд долл. США.
«При этом у некоторых частных банков, преимущественно «дочек» иностранных банков, напротив, наблюдался приток средств, но в существенно меньшем объеме, чем было выведено из госбанков», — говорится в докладе.
Как полагают авторы исследования, отток средств из банков связан с возможным введением санкций со стороны США в отношении российских банков.
Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ГПБ и банках Фонда консолидации банковского сектора. Со счетов финансово-кредитных учреждений физлица вывели 1,3 млрд долл. США, юрлица — 6 млрд долл. США.
«При этом у некоторых частных банков, преимущественно «дочек» иностранных банков, напротив, наблюдался приток средств, но в существенно меньшем объеме, чем было выведено из госбанков», — говорится в докладе.
Как полагают авторы исследования, отток средств из банков связан с возможным введением санкций со стороны США в отношении российских банков.
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