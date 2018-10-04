Мелкие игроки вне ОМС

Рынок частной медицины в Свердловской области в условиях продолжающейся стагнации начал активнее работать с системой обязательного медицинского страхования (ОМС). В первую очередь это объясняется увеличением конкуренции на рынке при одновременном сокращении платежеспособности населения. В поисках дополнительной прибыли частные клиники обратили внимание на обязательное медицинское страхование. Однако, как отмечают в свердловском ТФОМС, лишь небольшое количество игроков может удержаться в программе госгарантий.О взаимодействии частных клиник и государства 4 октября 2018 года в рамках пресс-конференции рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона Валерий Шелякин. Он отметил, что в целом по стране Свердловская область занимает лидирующее место по доле частных клиник в системе ФОМС. На сегодняшний день в программе госгарантий из 201 медучреждения около 25% — коммерческие организации.Однако при рассмотрении динамики выясняется, что часть коммерческих медицинских организаций не могут надолго закрепиться в системе ОМС.«В настоящее время частные организации не ограничены в том, чтобы участвовать в программе госгарантий по любым видам услуг. Крупные центры работают устойчиво. Среди мелких игроков текучка особенно большая, особенно по частной стоматологии», — сказал В. Шелякин.При этом как раз на большие медцентры, которые оснащены сложным оборудованием, приходятся госпрограммы с достаточно крупными суммами. В частности, в текущем году на гемодиализ (метод очищения крови для пациентов с почечной недостаточностью) из бюджета было направлено 1,3 млрд руб. Из этой суммы 75% получили частные клиники.Вместе с тем ценники на прием и консультации специалистов в системе ОМС и внутри медучреждений могут расходиться в два раза. Тем не менее коммерческие организации соглашаются на эти условия, что вполне объясняется сложившейся экономической ситуацией на рынке.Еще с 2015 года в Екатеринбурге начал наблюдаться заметный спад на платные медицинские услуги. В результате этого выросли очереди в муниципальных лечебных учреждениях. Кроме того, положение частных клиник пошатнул рост трат на расходные материалы, медикаменты и обслуживание оборудования, который был вызван ослаблением курса рубля.Одновременно с этим количество частных клиник продолжало расти. К 1 июля 2018 года в Свердловской области лицензию на медицинскую деятельность имели 2 тыс. 274 юридических лица, которые управляют 6 тыс. 431 объектом. Две трети из зарегистрированных в регионе медучреждений — частные.Для увеличения потока клиентов у медучреждений по факту оставался один вариант — установить привлекательные цены на услуги. Ресурсов для этого у игроков не оказалось, поскольку часть препаратов, расходных материалов и оборудования приобретаются за рубежом. В этих условиях сотрудничество с ТФОМС в коммерческих медучреждениях стали рассматривать как дополнительный заработок для сохранения бизнеса.Как показала практика, в относительном выигрыше от подключения к госпрограммам оказались только крупные медицинские центры. Средства ТФОМС позволяют им хотя бы выжить. Это можно видеть на примере Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, который существует за счет квот, предоставляемых государством. Однако из-за регулярных сокращений бюджета ТФОМС на какое-либо развитие клиникам рассчитывать не приходится.Иная ситуация с мелкими игроками, например, с частными стоматологиями. Хотя участие в госпрограммах и увеличивает приток пациентов, но суммы оплаты фонда не покрывают расходов. При этом брать с пациентов дополнительную плату коммерческим организациям запрещено (за исключением дополнительных услуг, которых нет в перечне ФОМС). В этой связи небольшие организации достаточно быстро разочаровываются в системе госпрограмм. Рассчитывать на получение большего (кроме оплаты консультаций и простых манипуляций) мелким игрокам не позволяет ограниченность в ресурсах и оборудовании.