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УБРиР запустил новый благотворительный проект для воспитанников детдомов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Благотворительная программа «Дети верят в чудо», которая занимается социальной адаптацией сирот, запускает новый проект — каждому воспитаннику детского дома в освоении профессиональных навыков будет помогать куратор-специалист из сферы интересов ребенка, сообщает пресс-служба УБРиР.



Цель проекта — дать возможность детям из детских домов попробовать профессию своей мечты под руководством куратора, который уже является состоявшимся специалистом и сможет поделиться историей личного успеха, подскажет, как сделать первые шаги в профессии, куда пойти учиться и какие учебники прочесть.



«У нас десятилетний опыт работы с детскими домами, и уже много лет мы оказываем не только материальную помощь. Программа «Дети верят в чудо» направлена на социальную адаптацию ребят к взрослой жизни. Наш новый проект ориентирован на точечное, частное общение с каждым ребенком, чтобы помочь ему в выборе профессии так, как это бы сделал родитель, — именно об этой потребности заявило большинство детей и воспитателей в рамках опроса, который мы проводили в прошлом году. Отсюда и появилась идея программы кураторской помощи в профориентации и наставничества», — рассказала директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



На первом этапе в программе примет участие группа детей от 11 до 16 лет из детского центра «Каравелла» в Екатеринбурге, которые мечтают о самых разных профессиях: шеф-повар, телеведущая, хореограф, визажист, тренер по самбо, медсестра, переводчик, создатель видеоигр, детектив, художник и другие. После знакомства с кураторами в течение трех месяцев ребята пройдут у них обучение, получат ответы на самые волнующие вопросы о выбранной профессии от настоящих мастеров своего дела и ценные советы по саморазвитию.



«Дети выходят в жизнь без понимания того, куда приложить свои силы: они боятся реализовать себя и не имеют представления о реальных сложностях, с которыми могут столкнуться на пути к профессии мечты. Не всегда мы можем дать всю информацию детям. Хорошо, что «Дети верят в чудо» дает такую возможность», — отметила педагог детского центра «Каравелла» Екатерина Поварова.



По результатам проекта каждый ребенок получит не только практические профессиональные навыки, но и возможность выйти из привычной обстановки, общаться с новыми людьми и стать на шаг ближе к взрослой самостоятельной жизни.



В следующем году к новой программе подключатся ребята из других детских домов-участников проекта «Дети верят в чудо» из разных регионов России.

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