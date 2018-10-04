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Правительство выделит дополнительно на льготные лекарства 750 млн рублей

УрБК, Москва, 04.10.2018. На обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями правительство выделит дополнительно 750 млн руб., доведя общую сумму субвенций до 34 млрд руб., заявил премьер России Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.



«Выделяются дополнительные деньги на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями, приобретение лечебного питания для инвалидов. Это почти 750 млн руб.», — сказал Дмитрий Медведев сегодня на заседании правительства.



По словам главы правительства, по итогам 2-го квартала текущего года количество людей, имеющих право на такую поддержку, выросло почти на 130 тыс. человек.



«Таким образом, общая сумма субвенций на обеспечение льготников лекарствами составит почти 34,3 млрд руб.», — добавил Дмитрий Медведев.

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