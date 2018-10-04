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В зарубежных интернет-магазинах россияне за 6 месяцев 2018 года потратили более 5 млрд долларов США

УрБК, Москва, 04.10.2018. Россияне в первом полугодии потратили на приобретение товаров в иностранных интернет-магазинах 5,19 млрд долл. США, следует из данных Банка России. Это на 24% превышает уровень января-июня прошлого года.



Пик расходов пришелся на I квартал, когда траты россиян на зарубежные покупки онлайн достигали 2,72 млрд долл. США (рост почти на 35%), во II квартале они несколько снизились (до 2,48 млрд долл. США), но все равно оказались на 13,8% выше прошлогоднего уровня.

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