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ЧТПЗ расторг все действующие договоры залогов акций
4 октябрь 2018 (15:36)
УрБК, Челябинск, 04.10.2018. ПАО «ЧТПЗ» подписаны соглашения о расторжении договоров залога акций ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» в сентябре 2018 года с банками-кредиторами — Газпромбанком и Банком ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В настоящий момент Группа ЧТПЗ не имеет залоговых обязательств по кредитному портфелю.
«Постоянная работа компании по повышению результатов деятельности, контролю долговых обязательств и конструктивный подход со стороны банков-партнеров позволили перейти на кредитование без залогов. Мы благодарны нашим финансовым партнерам за высокую оценку кредитного качества Группы ЧТПЗ и подтверждаем готовность работы на взаимовыгодных условиях со всеми кредиторами и инвесторами», — отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
В настоящий момент Группа ЧТПЗ не имеет залоговых обязательств по кредитному портфелю.
«Постоянная работа компании по повышению результатов деятельности, контролю долговых обязательств и конструктивный подход со стороны банков-партнеров позволили перейти на кредитование без залогов. Мы благодарны нашим финансовым партнерам за высокую оценку кредитного качества Группы ЧТПЗ и подтверждаем готовность работы на взаимовыгодных условиях со всеми кредиторами и инвесторами», — отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
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