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Официальный курс доллара США вырос на 79 коп., евро — на 32 коп.
4 октябрь 2018 (15:13)
УрБК, Москва, 04.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 78,71 коп., до 66,21 руб., курс евро — на 31,52 коп., до 76,05 руб.
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