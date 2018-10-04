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Официальный курс доллара США вырос на 79 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 78,71 коп., до 66,21 руб., курс евро — на 31,52 коп., до 76,05 руб.

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