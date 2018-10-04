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Екатеринбургский аэропорт Кольцово прекращает обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Международный аэропорт Кольцово с 4 октября 2018 года прекращает обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines в связи с долгами. Авиаперевозчик не выполнил обязательства по погашению дебиторской задолженности, сообщает пресс-служба аэропорта.



Начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию 04 октября в 14.00) и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines.



Авиакомпании уже сообщили эту информацию, чтобы она, в свою очередь, проинформировала своих пассажиров. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам.

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