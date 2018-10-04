Новости дня
Екатеринбургский аэропорт Кольцово прекращает обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines
4 октябрь 2018 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Международный аэропорт Кольцово с 4 октября 2018 года прекращает обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines в связи с долгами. Авиаперевозчик не выполнил обязательства по погашению дебиторской задолженности, сообщает пресс-служба аэропорта.
Начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию 04 октября в 14.00) и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines.
Авиакомпании уже сообщили эту информацию, чтобы она, в свою очередь, проинформировала своих пассажиров. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам.
Начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию 04 октября в 14.00) и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines.
Авиакомпании уже сообщили эту информацию, чтобы она, в свою очередь, проинформировала своих пассажиров. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Авиакомпания Atlasglobal начала полеты из аэропорта Екатеринбурга
- Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
- Аэропорт Омска прекратил обслуживание рейса Екатеринбург — Омск авиакомпании «Руслайн» за долги
- «Авианова» прекратит вылеты из Кольцово с 2:01 10 октября
- Компания «Авианова» прекращает полеты из аэропорта Кольцово с 2:01 10 октября