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Почти 20% российских компаний закончили 2017 год с убытками
4 октябрь 2018 (14:30)
УрБК, Москва, 04.10.2018. По итогам 2017 года из 2,5 млн российских компаний убытки понесли 19% организаций, следует из открытых данных Федеральной налоговой службы России.
Еще 27% российских компаний остались без прибыли по итогам финансового года.
Следует отметить, что в отчет ФНС были включены компании, которые официально не были ликвидированы, но по факту прекратили свою деятельность.
Еще 27% российских компаний остались без прибыли по итогам финансового года.
Следует отметить, что в отчет ФНС были включены компании, которые официально не были ликвидированы, но по факту прекратили свою деятельность.
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