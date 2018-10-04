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Почти 20% российских компаний закончили 2017 год с убытками

УрБК, Москва, 04.10.2018. По итогам 2017 года из 2,5 млн российских компаний убытки понесли 19% организаций, следует из открытых данных Федеральной налоговой службы России.



Еще 27% российских компаний остались без прибыли по итогам финансового года.



Следует отметить, что в отчет ФНС были включены компании, которые официально не были ликвидированы, но по факту прекратили свою деятельность.

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