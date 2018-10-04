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Креативный проект Группы ЧТПЗ и агентства Instinct (BBDO Group) получил международные награды

УрБК, Челябинск, 04.10.2018. Креативный проект по промышленной безопасности «В жизни только одна жизнь», разработанный Группой ЧТПЗ и одним из ведущих креативных агентств Instinct (BBDO Group), получил три престижные награды. Проект взял бронзу на международном фестивале Ad Black Sea 2018 (Батуми, Грузия, сентябрь 2018 года) в номинации Film (Corporate Social Responsibility (CSR)/Corporate Image), а также занял третье место на конкурсе Art Directors Club Russia Awards 2018 в двух категориях: Design & Craft — Motion Graphics и Print & Outdoor (Poster Advertising). Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.



Масштабная информационная кампания по промышленной безопасности «В жизни только одна жизнь» была запущена на предприятиях Группы ЧТПЗ в 2017 году. В рамках проекта разработана серия красочных плакатов, в доходчивой форме иллюстрирующих наиболее распространенные ситуации нарушения правил охраны труда. Видеоинструктаж стилизован под 8-битную компьютерную игру, в которой главный герой «путешествует» по территории предприятия и на собственном примере демонстрирует, к каким последствиям приводит несоблюдение правил безопасности на производстве.



«В своей индустрии Группа ЧТПЗ — новатор, компания-визионер, чей яркий динамичный образ и оригинальные идеи привлекают внимание не только коллег по металлургической отрасли и в целом делового сообщества, но и зачастую получают существенный резонанс среди широкой общественности. Мы рады, что жюри престижных рекламных премий высоко оценили наш проект», — комментирует заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Группы ЧТПЗ Наринэ Фатыхова.

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