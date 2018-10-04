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Свердловский ТФОМС: Мелкие игроки частной медицины не могут удержаться в системе госгарантий

4 октябрь 2018 (13:45)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Мелкие и средние игроки рынка частных медицинских услуг не в состоянии закрепиться в системе обязательного медицинского страхования Свердловской области. Об этом корреспонденту УрБК сказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона Валерий Шелякин.

«В настоящее время частные организации не ограничены в том, чтобы участвовать в программе госгарантий по любым видам услуг. Крупные центры работают устойчиво. Среди мелких игроков текучка особенно большая, особенно по частной стоматологии», — сказал В. Шелякин.

Он отметил, что в целом по стране Свердловская область занимает лидирующее место по доле частных клиник в системе ФОМС. На сегодняшний день в программе госгарантий из 201 медучреждений около 25% — коммерческие организации.

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