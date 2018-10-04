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В правительство РФ внесен план по дедолларизации экономики

УрБК, Москва, 04.10.2018. План по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство, пишет «Прайм» со ссылкой на слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.



«Уже внесли в правительство», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, когда будет готов план по дедолларизации экономики.



В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара США, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется.

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