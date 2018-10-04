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Первое постановление нового главы Екатеринбурга посвящено общественным слушаниям по планировке улиц
4 октябрь 2018 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Администрация Екатеринбурга опубликовала первое постановление Александра Высокинского на посту главы города. Документ № 2449 от 03.10.2018 размещен на официальном портале администрации и посвящен проведению общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Татищева — Викулова — Металлургов — Юрия Исламова.
Общественные обсуждения должны быть проведены с 04.10.2018 по 08.11.2018. Проекты к обсуждению должны быть размещены на официальном сайте администрации города 11.10.2018.
Общественные обсуждения должны быть проведены с 04.10.2018 по 08.11.2018. Проекты к обсуждению должны быть размещены на официальном сайте администрации города 11.10.2018.
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