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Сбербанк изменит структуру своих территориальных филиалов

УрБК, Москва, 04.10.2018. Сбербанк России проведет структурную трансформацию и кадровую ротацию в своих территориальных банках. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Западно-Сибирский банк Сбербанка будет расформирован. Его Тюменское, Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ передадут Сибирскому банку.



«Также проводится ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет. Данный шаг — новая практика для Сбербанка, которая позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка», — говорится в пресс-релизе.



Председателем Среднерусского банка вместо назначенного исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова назначат Кирилла Бреля, возглавлявшего Сибирский банк. Татьяна Галкина, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB, станет председателем Сибирского банка. Председатель Московского банка Олег Смирнов перейдет в Центральный аппарат. Вместо него Московским банком будет руководить вице-президент, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка Вячеслав Цыбульников. Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка, рассматривает предложение о переходе в блок «корпоративный бизнес» Центрального аппарата. Председатель Западно-Сибирского банка Александр Анащенко будет руководить Поволжским банком. Дмитрий Солнцев, работавший в Западно-Сибирском банке заместителем председателя по корпоративному бизнесу, будет исполнять обязанности председателя Западно-Сибирского банка на время трансформации.



«Сохранение лидерских позиций Сбербанка невозможно без структурного совершенствования банка. Для нас это постоянный процесс, призванный оптимизировать избыточные управленческие звенья и одновременно придать бизнесу большую мобильность. При этом мы стремимся максимально использовать кадровый потенциал прежде всего самого Сбербанка, предоставляя высокоэффективным менеджерам поле для реализации и применения наработанного ими опыта. Сегодняшние изменения — еще один шаг в этом направлении», — приводит пресс-служба слова президента Сбербанка Германа Грефа.

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