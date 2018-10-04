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Глава Минпромторга предлагает продать частному инвестору 49% акций «Уралвагонзавода» в 2019 году

УрБК, Москва, 04.10.2018. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает целесообразным продать 49% акций «Уралвагонзавода». Об этом пишет ТАСС.



«25% плюс 1 акция (пакет акций «Уралвагонзавода» прим. ред.) никто не купит, мы уже эту практику прошли, никому это не интересно. Либо 49%, либо 51%. Думаю, на первом этапе будет идти речь о 49%», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, какой пакет акций УВЗ целесообразно продать частному инвестору.



Мантуров отметил, что госкорпорация «Ростех» начала предварительное обсуждение продажи пакета акций «Уралвагонзавода».



«Интенсивная работа не ведется, но предварительные обсуждения внутри госкорпорации — такая работа проводится. На правление и набсовет пока такой вопрос не выносился», — сказал министр.



По его мнению, эффективнее всего начать поиск частного инвестора для «Уралвагонзавода» не раньше 2019 года. «В лучшем случае, это середина 2019 года, когда мы сможем более или менее серьезно говорить о проработке по инвесторам», — отметил Мантуров.



Министр подчеркнул, что в случае с продажей пакета акций «Уралвагонзавода» нужно найти комплексное решение, будет ли это один инвестор или несколько, так как деятельность корпорации включает производство вагонов, танков и дорожно-строительной техники. «Комфортнее, конечно, всегда вести диалог с одним, но пока у нас такого предложения не поступало», — добавил Мантуров.



Представитель Ростеха, в свою очередь, сообщил ТАСС, что названный министром срок — середина 2019 года — это «самый оптимистичный срок».



«На данный момент вопрос не поступал на рассмотрение органов управления корпорации, поэтому комментарии преждевременны. Как мы неоднократно говорили, механизм частно-государственного партнерства может быть задействован в целях развития УВЗ. Такой сценарий соответствует нашей стратегии и доказал свою эффективность на примере других компаний Ростеха. Но сначала необходимо решить другие задачи, связанные с нормализацией работы компании, повышением ее эффективности — этим в настоящее время Ростех занимается», — сказал представитель госкорпорации.



Напомним, что в конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе НПК «Уралвагонзавод» в состав госкорпорации «Ростех». В марте 2017 года на предприятии сменился гендиректор Олег Сиенко. Его должность получил бывший замминистра промышленности РФ Александр Потапов.

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