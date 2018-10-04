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В Уральском федеральном округе на одну вакансию приходится 4,3 резюме

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. По данным индекса HeadHunter, сегодня в России наблюдается умеренная конкуренция между соискателями: на одну вакансию в среднем приходится 5,2 резюме — у работодателей есть выбор. Однако в Уральском федеральном округе конкуренция чуть ниже — 4,3 резюме на место. Сложнее всего найти работу в Тюменской области, проще всего — в Курганской и Свердловской.



«На каждую вакансию, размещенную в Свердловской области, сегодня приходится 3,9 резюме. Как правило, при таком соотношении неплохой выбор есть и у работодателей, и у желающих трудоустроиться. Конечно, в разных отраслях ситуация может отличаться: например, в медицине и фармацевтике сегодня сформировался рынок соискателя — вакансий даже чуть больше, чем резюме», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



Наиболее высокая конкуренция наблюдается в профобластях «Начало карьеры, студенты», «Госслужба, НКО», «Высший менеджмент», «Искусство, масс-медиа» и «Юристы». Как правило, это те сферы, где есть переизбыток специалистов. Наименьшая — в профобластях «Консультирование», «Медицина, фармацевтика», «Инсталляция и сервис», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость».

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