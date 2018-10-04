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Минфин с 5 октября по 7 ноября купит валюту по бюджетному правилу на 475,7 млрд рублей

4 октябрь 2018 (11:15)

УрБК, Москва, 04.10.2018. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 5 октября по 7 ноября должен составить 475,7 млрд руб., говорится в сообщении Минфина России.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 475,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 октября 2018 года по 7 ноября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 20,7 млрд руб.», — сообщили в Минфине.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре 2018 года в размере 479,7 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2018 года составило минус 4 млрд руб., говорится в сообщении.

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