Новости дня

Минфин с 5 октября по 7 ноября купит валюту по бюджетному правилу на 475,7 млрд рублей

УрБК, Москва, 04.10.2018. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 5 октября по 7 ноября должен составить 475,7 млрд руб., говорится в сообщении Минфина России.



«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 475,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 октября 2018 года по 7 ноября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 20,7 млрд руб.», — сообщили в Минфине.



Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре 2018 года в размере 479,7 млрд руб.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2018 года составило минус 4 млрд руб., говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: