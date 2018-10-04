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В Екатеринбурге ликвидирован прорыв трубопровода на ул. Фрезеровщиков
4 октябрь 2018 (10:52)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Ремонтные работы по восстановлению участка теплотрассы на ул. Фрезеровщиков закончены. Тепло и горячая вода в четыре жилых дома и два детских сада подается по обычной схеме, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.
Повреждение магистрального трубопровода на ул. Фрезеровщиков, зафиксированное около полуночи 3 октября, устранено в этот же день в 19.10. В 20.00 теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов и четырех домов полностью восстановлено. На месте повреждения работали 3 ремонтные бригады и 4 единицы специализированной техники.
Повреждение магистрального трубопровода на ул. Фрезеровщиков, зафиксированное около полуночи 3 октября, устранено в этот же день в 19.10. В 20.00 теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов и четырех домов полностью восстановлено. На месте повреждения работали 3 ремонтные бригады и 4 единицы специализированной техники.
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