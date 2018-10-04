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Юго-Западный микрорайон Екатеринбурга утром 4 октября стоял в пробках

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. На выезде из Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга утром 4 октября в очередной раз наблюдался транспортный коллапс. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», Екатеринбургская кольцевая автодорога и Амундсена стояли в пробках.



Причинами стали неработающий светофор и дорожно-транспортное происшествие.



По данным МУП «СМЭП Екатеринбурга», о неработающем светофоре можно сообщить по телефону предприятия 233-54-93 или оставить сведения о неисправности дорожного объекта на сайте предприятия в разделе «Не работает светофор?». В этом случае на объект будет отправлена эксплуатационная бригада и устранит неисправность.

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