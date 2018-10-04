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В монастыре на Ганиной Яме произошел пожар
4 октябрь 2018 (09:50)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. В монастыре на Ганиной яме в очередной раз произошел пожар.
Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в ночь с 3 на 4 октября 2018 года. На тушение огня ушло около часа. Проливка и разбор конструкций продолжались до 5 часов утра.
«Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось менее часа, чтобы локализовать огонь в одном из храмов монастыря в городе Среднеуральске. В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава. По предварительным данным, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Огнем повреждены кровля и церковная утварь. Информации о пострадавших не поступало», — указано в сообщении МЧС.
Напомним, что здания монастыря уже неоднократно горели. В 2010 там сгорел главный храм.
Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в ночь с 3 на 4 октября 2018 года. На тушение огня ушло около часа. Проливка и разбор конструкций продолжались до 5 часов утра.
«Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось менее часа, чтобы локализовать огонь в одном из храмов монастыря в городе Среднеуральске. В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава. По предварительным данным, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Огнем повреждены кровля и церковная утварь. Информации о пострадавших не поступало», — указано в сообщении МЧС.
Напомним, что здания монастыря уже неоднократно горели. В 2010 там сгорел главный храм.
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