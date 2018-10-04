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Президент РФ подписал закон о повышении пенсионного возраста

УрБК, Москва, 04.10.2018. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Об этом сообщается на сайте Кремля.



Напомним, что согласно закону, время выхода на пенсию повышено для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 60 лет. До этого момента мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.

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